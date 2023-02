Vic ret homenatge a Pep Musté i Teresa Putellas

Vic va retre homenatge, aquest diumenge, a, enLa plaça Major de Vic va ser l'escenari de l'acte, a on es van congregar unes 200 persones. D'aquesta manera, Musté i Putellas van tornar a la seva parada del mercat, però aquesta vegada, en qualitat d'homenatjats.En el marc de l', Pep Musté va ser detingut l'any 1992, considerat com un dels líders de Terra Lliure, iper delictes de terrorisme. Va estar quatre anys empresonat, a on va patir tortures, fins que va ser indultat. Un temps que va marcar també a la seva parella, Teresa Putellas, que durant l'acte va voler agrair a tothom que havia fet possible el retrobament.Diversos col·lectius de l'esquerra independentista van col·laborar a l'homenatge, i tots ells van coincidir en destacar que Musté i Putellas van ser, dues persones que representaven valors com la. Un retrobament emotiu on van participar els pares de Guillem Agulló, exmembres del Casal Independentista Manel Viusà, el Moviment de Defensa de la Terra o els represaliats del 92, entre altres.A dalt de l'escenari, i entre agraïments, Musté va dir que. Per la seva banda, Putellas va voler homenatjar, i afegia que "a Catalunya sempre n'hi ha hagut, i poques vegades se'ns recorda".