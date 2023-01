​ADFO ofereix un nou servei de salut per a persones amb diversitat funcional

L', Associació Diversitat Funcional d'Osona, ha posat en marxa aquest gener unsòcies de l'entitat. Es tracta de l', que té l'objectiu vetllar per la salut física, social, emocional i psicològica d'aquest col·lectiu i el seu entorn proper.L'Espai Àlima està compost per tres serveis: el de, lai la. En aquest sentit, pel que fa a la psicologia, des de l'entitat es vetllarà per ladels usuaris a través de teràpia i acompanyament.La teràpia ocupacional, tal com expliquen des d'ADFO, és un espai pensat per, i oferirà recursos personalitzats de capacitació, musicoteràpia, integració sensorial, teràpia transpersonal i meditació.Pel que fa al servei de fisioteràpia, s'ajudarà al procés de recuperació, rehabilitació, manteniment i millora de la salut de les persones sòcies del centre, a més dei prevenir lesions.