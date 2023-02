​Les pastures d'Osona al límit per culpa de la sequera

Problemes amb la colza

Les explotacions de ramaderia extensiva d'Osona. El problema s'arrossega des de 2021, que ja va ser un any sec, però el 2022 ha estat "dramàtic" en aquest sentit. Tot plegat ha provocat que, ja que pels rierols on pasturen o els pous de les explotacions s'han assecat. Això suposa un sobrecost "molt important" que afecta directament als beneficis dels ramaders.. Com que no hi ha prou verd, els ramaders han de comprar el farratge a fora, un cost més i que no és precisament econòmic. A tall d'exemple, la palla -que tradicionalment ha estat un producte molt barat- ha doblat el preu en els darrers mesos.Haver d'anar a buscar l'aliment a foraque a més han d'assumir la pujada dels preus de l'energia. Per això, el cost de la carn pot incrementar-se i, si la sequera persisteix i no es donen ajudes per comprar aigua i farratge, algunes explotacions tancaran.De fet, per aguantar el cop, alguns. D'aquesta manera redueixen el nombre de caps a alimentar i generen ingressos, a cost de reduir la pastura.Això suposa una solució d'urgència però, especialment si se sacrifiquen vedelles joves que poden criar. "La situació és molt complicada per a algunes explotacions i el problema només té dues solucions; o plou o s'ajuda als pagesos afectats", assenyala el membreLa situació és tan complicada que. En aquest sentit, durant aquests mesos el bestiar menja habitualment Ray Grass, però aquest any la sequera no ha permès plantar-ne i no se'n troba."És molt greu el que ens passa. Aquí no raja res i cal ser conscients queque demana ajuts al Govern Més enllà de les pastures la sequera també ha afectat de manera important els camps de conreu osonencs.que els agricultors de la comarca havien plantat i que "s'han hagut d'espatllar".On més evident es fa el problema és a la part sud de la comarca.de colza, un planta que l'any passat va tenir molt bona collita i que, en canvi, aquest any serà molt baixa.I és que ja hi ha molts pagesos queper substituir-la per altres cereals com l'ordi. La sequera ha fet que es perdés la collita, si bé alguns agricultors van optar per no plantar preveient la sequera que venia.i això ha fet que els conreus aguantessin més bé. Amb tot, l'esperança que plogui no es perd i Muntal explica que esperen salvar la collita. "Hem de tenir clar que, si no plou, tancarem tots", lamenta.