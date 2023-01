​El 25è Cau de Bruixes de Centelles recorda a Pere Viñolas

Nova bruixa, nois espais i un passatge interactiu

Aquest cap de setmana deltindrà lloc a Centelles una nova edició del. Enguany la festivitat arriba al, i des de l'organització han volgut recordar a un dels seus fundadors, el ja desaparegut Pere Viñolas. Precisament, el dijous 2 de febrer, al Casal Francesc Macià, es farà, amb la projecció del vídeo 25 anys del Cau de Bruixes, en record a Pere Viñolas.Un dels atractius principals de la celebració, el Mercat Màgic, comptarà amb, tot i que la demanda era de 160. No hi faltarani esotèriques per a tots els públics, a més d'algunes novetats, nous espais i sorpreses que encara no han sortit a la llum.Durant la presentació del, l'alcalde de Centelles,, destacava que "hi ha tres elements claus al Cau de Bruixes: l'econòmic, el cultural i l'esotèric", i afegia que "hem lluitat per posar les bruixes en un valor positiu". Paré explicava que enguany, la celebració arriba als 25 anys, i s'ha volgut homenatjar a Pere Viñolas "per ser una de les persones que van iniciar l'experiència". D'altra banda, el batlle centellenc puntualitzava que, regidora de cultura, afirmava que els "fa molta il·lusió arribar a aquest aniversari", i detallava que enguany s'han programat "més activitats a la tarda per acollir la munió de gent que ens visita. Com que hi ha molt públic farem actuacions repetides perquè tothom les pugui veure". Chávez també desvelava que hi haurà, i que "el tarot i les cartes, jugaran un paper essencial" en aquesta 25a edició., de Pierrot Teatre, recorda els orígens de la festa, i explica quePel que fa a l'edició d'enguany, Pagès detalla que es faran "tres espectacles curts, junt amb Gog i Magoc", i afegeix que "volem que sigui més dinàmic i que ho pugui veure tothom".L'esoterisme pren el protagonisme durant tot el cap de setmana., i anima a tothom "a participar". L'escollida per aquesta 25a edició detalla que les bruixes estaran per tot el municipi "amb contes i jocs". Per la seva banda,, designada bruixa fa dos anys, destapa que "tenim una sorpresa preparada, que esperem agradarà".Finalment,, de Mil Notes, explica que repeteixen elEl retorn de la Payrona que es farà durant dos dies: "El dia 4 tindrà un caràcter més familiar, i el dia 5 amb més acció pensat per joves. L'any passat vam tenir 2000 visites".Tot i que el gruix de la festa i de les activitats es concentren el dissabte 4 i el diumenge 5 de febrer, a partir d'aquest dimarts 31 de gener, ja comencen les activitats.