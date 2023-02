SORTEIG de dues entrades quàdruples per a l'espectacle «Acrometria» a Calldetenes

El pròxim diumenge 12 de febrer, L'serà l'escenari de l' espectacle Acrometria , una proposta escenogràfica d'acrobàcies i poesia. Acrometria és la història d'un retrobament pertorbador, una proposta escenogràfica entre. Un espectacle emocional, metafòric i abstracte, que en pocs minuts transporta a l'espectador a un. Acrometria, estudia la distància entre la spqique i les infinites realitats. Un triangle al qual arriben diagonals pensatives, punts silenciosos, perpendiculars misterioses, cercles infinits, i on es pot jugar a crear novesAcrometria és un espectacle de, el triangle format per Anna Pasqual, Wanja Kahlert i Adrià Montaña. Des del 2011, en tècniques de circ i manipulació, exploren nous llenguatges acrobàtics íntims i creatius. El resultat arriba al 2013 amb l'estrena d'Acrometria, el seu primer espectacle, una peça plena d'energia, emoció ii l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades quàdruples (per a quatre persones), valorades en 120 euros.. L'endemà, el dimarts 7 de febrer, es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'

Més informació i compra d'entrades

Per participar en el sorteig cal omplir el següent formulari:- Els guanyadors obtindran una de les entrades quàdruples per a l'obra.- El termini per participar al sorteig es tancarà el dilluns 6 de febrer a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.