​Les obres a les Urgències de l'Hospital Universitari de Vic començaran aquest febrer

Les noves Urgències de l'Hospital de Vic se situaran a la planta -1 de l'edifici, encara per construir Foto: ACN

Nou mòdul d'atenció

L'El servei, però, no s'interromprà durant aquest temps. Amb una inversió de més deque aporta el Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic, es tracta de l'obra de major envergadura que s'ha fet mai al centre. Unes millores que permetranLa direcció del centre ha explicat que són conscients de les molèsties que ocasionaran, especialment de sorolls, a pacients i treballadors, però que es prendran mesures per pal·liar-les en la mesura del possible. "Hi haurà pols, soroll i vibracions", ha dit el director de Serveis,en referència als dos mesos d'obres de gran impacte que tenen per endavant. Amb tot, però, estan convençuts que el resultat final serà molt positiu. La zona d'Urgències passaràa banda de la remodelació interior en uns 400 m2 més.La data exacta de l'inici d'obres no se sap amb exactitud, però serà ela tot estirar. Aquest dilluns representants del centre hospitalari han exposat els detalls tècnics d'unes obres que han qualificat de "necessàries". La cap d'unitat d'Urgències,, ha subratllat que calia separar millor l'àrea d'atenció i diferenciar, per exemple, els usuaris infantils dels adults i a la vegada, disposar d'Així, la remodelació permetrà, fer, ii còmodes. La nova distribució també permetrà crear zones diferenciades segons el tipus de pacient com són les urgències pediàtriques, les de salut mental i els pacients en observació.La part més gran de les obres serà la, annex a les actuals instal·lacions, on hi hauràTot, amb vistes a un pati amb ventilació i il·luminació natural. Fins ara, només hi havia 2 boxes específics per a infants."Aquesta serà la primera fase de l'obra i la més delicada", segons el cap de Serveis, Jaume Castellano., de manera que per construir aquesta ampliació caldrà perforar el subsòl i aixecar un tram de calçada que es troba davant de Consultes Externes. El cap de Serveis ha alertat que les obres generaran molt de soroll, "perquè cal picar roca". També algunes vibracions.Les molèsties per les obres, que tambéa l'exterior del centre, també podrien tenir repercussió a altres àrees de l'hospital que són properes a Urgències com els laboratoris o els quiròfans.