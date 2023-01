Vic impulsa una prova pilot per gestionar conjuntament amb les empreses els polígons industrials

La Taula de Polígons de Vic

Vic promou unals polígons de la ciutat. Es tracta d'una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) , una iniciativa que pretén modernitzar, innovar i promocionar les zones industrials amb l'objectiu d'impulsar, fomentant així la competitivitat, contribuir a la generació d'ocupació i crear un entorn econòmic més sostenible.A través de Creacció , l'Ajuntament de Vic, la Diputació de Barcelona i l'han treballat els últims dos anys en unaper implementar aquest sistema de gestió en elsEs tracta d'una iniciativa de col·laboració publicoprivada que té el propòsit de transformar aquestes zones industrials a partir d'un pla d'actuació que reculli les necessitats del teixit empresarial i les relacioni amb els interessos públics de la ciutat.Una àrea de Promoció Econòmica Urbana és una, i a on les activitats empresarials i l'administració pública local s'uneixen perla zona. L'APEU és una llei que es va aprovar a finals del 2020. En el marc de la presentació del projecte, la regidora de Promoció Econòmica, explicava que la iniciativa es podia desenvolupar dins de la trama urbana de la ciutat, però que a Vic "vam decidir que volíem tirar endavant aquest projecte a la zona dels polígons de la ciutat".Ja fa dos anys que s’hi està treballant, i durant aquest temps, els diferents agents implicats han delimitat una zona de, a on hi hales quals estan ocupades perde diferents sectors. D’aquestes, explicava Piella,La relació entre les empreses i l'associació és voluntària, i amb l'APEU, detallava Piella, que també apuntava que l'objectiu del projecte és que les empreses s'organitzin i que posin en comú les seves necessitats. De momentper conèixer les seves inquietuds.El pla, que té, anirà recollint les propostes de les empreses, i al final del procés, es votaran. La regidora de Promoció Econòmica explicava que "si el 51% de les empreses hi voten a favor, la iniciativa es tirarà endavant i tothom haurà de formar part de l'APEU obligatòriament, i les empreses hauran de pagar una quota que deixarà de ser voluntària", i afegia que "l'ajuntament hi ajuda fent de facilitador i posant les bases del projecte".D'altra banda, des del consistori detallen que al maig es faràper incentivar a les empreses a participar en l'APEU, i que de moment, s’estan visitant les empreses per redactar el full de ruta que inclourà els projectes estratègics i les necessitats de la zona industrial de Vic. Piella posava data a les votacions vinculants, que seran "cap al novembre", i si s'aprova el full de ruta, "l'activitat començaria el 2024".remarcava que "després de dos anys de treball, ara tenim un mapa delimitat de la situació empresarial al polígon", i explicava que "l'APEU és com una comunitat de veïns que ha de servir perquè tothom se'n beneficiï"., i només algunes zones industrials del territori, com a Manresa i a Riudellots de la Selva, s'han acollit, igual que Vic, a la prova pilot.La Taula de Polígons de Vic és un instrument per potenciar la col·laboració publicoprivada a on participen les tres associacions empresarials de la ciutat: l'Associació Industrials Nord-Est Vic (AiNEV), PAE i Empresaris Vic Nord, juntament amb l'Ajuntament de Vic i Creacció.L'objectiu d'aquesta eina és compartir les incidències de manteniment i conservació de l'espai públic, la mobilitat, la seguretat, la transició energètica i la gestió de residus, així com l'impuls de projectes estratègics a la zona industrial, com és el cas de l'APEU.