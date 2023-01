El conseller @joanignasielena participa a la Junta Local de Seguretat d'@aj_vic: "Vic és una ciutat segura. Els indicadors de seguretat es situen en una ràtio de 67,3 fets per 1.000 habitants, més baixa que la del conjunt de Catalunya". pic.twitter.com/FJZAu0fdh6 — Interior (@interiorcat) January 27, 2023

, en el marc d'una trobada institucional i de treball. Elena va participar en la, va visitar les dependències de la comissaria de Mossos d'Esquadra i el Parc de Bombers. A la tarda, el conseller d'Interior es va trobar amb alcaldes i alcaldesses de la comarca al Consell Comarcal d'Osona.Elena, en el transcurs de la Junta Local de Seguretat de la ciutat, va remarcar que, i va explicar que "els indicadors de seguretat se situen en una ràtio de 67,3 fets per 1.000 habitants, més baixa que la del conjunt de Catalunya". D'altra banda, també detallava que, en els últims dos anys, des del departament d'Interior "hem augmentat un 14,5% els efectius destinats a l'ABP Osona".A la tarda, Elena va fer una visita institucional al, a on hi havia programada una sessió extraordinària del Consell d'alcaldes i alcaldesses de la comarca, a on també va reiterar que Osona "és una comarca segura", tot i la preocupació dels batlles per aquest tema.