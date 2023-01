Mercè Cabanas optarà a la reelecció a l'alcaldia de Taradell

La periodista, actual alcaldessa de Taradell que ja va arrasar a les eleccions municipals del 2019, tornarà a liderar la llista de, per a lesdel 28 de maig d'aquest 2023.L'actual alcaldessa de Taradell tornarà a optar a la reelecció després de rebre elde l'assemblea del partit celebrada aquest dimecres. Cabanas afirma que se sentper transformar el poble i continuar treballant els projectes que han engegat durant aquesta legislatura.Tal com explica en un comunicat la formació política,"amb la voluntat de fer poble, d'acompanyar en les necessitats, amb l'objectiu de reforçar la convivència i el bon veïnatge".L'alcaldessa recordava que, quan van entrar a l', es van trobar un consistori "sense coixí econòmic per fer front als pressupostos", i que durant aquests quatre anys "s'ha treballat amb fermesa per aconseguir un poble més culte, verd i equitatiu".Cabanas instava a "continuar treballant" i remarcava queper millorar la vida a Taradell.