SORTEIG de dues entrades quàdruples per a l'espectacle «Ex-libris» a Calldetenes

El termini per participar en el sorteig es tancarà el proper dilluns 30 de gener a les 12 de la nit

Dissabte 4 de febrer, L'serà l'escenari de l' espectacle Ex-libris , una proposta escenogràfica amb dansa, música i acrobàcies.Ex-libris parla dels moments d'inadvertida, de la incomunicació d'una societat tecnològica onpassen desapercebuts, dels llibres que esperen ser llegits i que lluiten per la seva supervivència, per no caure en l'oblit. Tot això des d'unaa través dels fulls dels llibres, el, lai lade Marc Sastre que transporta directament al món de les emocions.i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades quàdruples (per a quatre persones), valorades en 120 euros.. L'endemà, el dimarts 31 de gener, es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'

Més informació i compra d'entrades