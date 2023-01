La carretera que uneix l'Esquirol i Tavertet guanya en seguretat

La carretera que uneix l'Esquirol i Tavertet,, ha guanyat en seguretat. Tal com s'havia acordat, laha completat l'actuació de millora de la via que han comportat ferambafegit a la calçada, a més deper sistemes homologats de fusta i formigó.Durant la visita que va fer aquest dimarts a la via, el diputat d'Infraestructures i Espais Naturals,, destacava que "les obres suposen una millora notable per a la seguretat i comoditat de conducció", sobretot pel pas de vehicles pesants "especialment autocars". Pons afegeix que"però també hi resideixen persones que necessiten disposar d'una via còmoda i segura per als seus desplaçaments".En la mateixa línia, l'alcalde de Tavertet,, i el de l'Esquirol,, també van ressaltar la importància de la millora de la via, una carretera que ha guanyat en seguretat.