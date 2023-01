​Vic instal·la càmeres de seguretat als polígons industrials

Oberts a cooperar en clau de ciutat

L', juntament amb Creacció i lesdels polígons de la ciutat, ha instal·latrepartides en diferents punts de laTal com ha explicat, regidora de Promoció Econòmica, es tracta d'unal qual se li ha donat forma durant les trobades que manté el consistori amb els empresaris dels polígons de Vic. Piella ha detallat que "hem vist la necessitat, conjuntament amb els empresaris de fer aquesta actuació", i per tant, es tractaEn total s'han instal·latper cobrir tot el perímetre industrial de Vic: un dels aparells està situat a la rotonda de Roda, un a la rotonda de Girbau i un a la rotonda on hi havia l'antic Caprabo, a Gurb. Piella ha remarcat que "aquestes càmeres són bàsiques per la seguretat dels polígons però també per a tota la ciutat, perquè estan situades a tres punts cabdals d'accés a Vic".Tal com detallen des de l'Ajuntament, aquesta actuació ha tingut, dels quals un 20% ha estat assumit pels empresaris dels polígons (8.200 euros) i un 80% pel consistori vigatà (30.000 euros).D'altra banda,, regidor de Manteniment i Serveis, recorda que aquesta actuació "forma part de l'estratègia deamb l'objectiu de fer una ciutat més segura i amb serveis més eficients".Castells també ha detallat que les càmeres tenen. D'una banda, "incorporen un sistema de sensors que llegeixen les matrícules i que permetrà als cossos policials de ser alertats automàticament si es detecta alguna matrícula sospitosa". Al mateix temps, ha afegit, "les càmeres enregistren imatges 24 hores per identificar vehicles o circumstàncies" denunciables.Les imatges que s'enregistrin estaran custodiades pels cossos de seguretat,, ha remarcat Castells, que també explica que les càmeres "van connectades a la xarxa de fibra òptica de la ciutat"., representant dels empresaris i membre de la junta del PAE, ha volgut destacar que aquesta actuació no és "únicament per la seguretat del nostre patrimoni, sinó que entenem la seguretat d'una forma".El representant dels empresaris del polígon creu que l'actuació pot donar "un resultat positiu", i des del col·lectiu remarquen que"pel bé de tota la ciutat".