Torelló feminitza el Pullassu

Reina per sorpresa

Control amb l'alcohol

. I ho fa amb novetats importants. La més destacable és, que es fa els dies previs al Carnaval i que ha esdevingut un dels actes més destacats del Carnestoltes. D'aquesta manera, els torellonencs feminitzen la festa amb la figura del Xirri, que apareixerà el 16 de febrer durant el ritual.Des de l'organització expliquen quedesprés que la pandèmia hagi obligat a alterar-lo. De fet, l'any passat es va poder fer sense cap restricció d'aforament i mobilitat, però un mes més tard de l'habitual, ja que es va decidir ajornar.Per això,explica que esperen unes festes "com les d'abans" i calcula que hi hauràTot i que fins el proper dimarts 31 s'hi poden afegir les carrosses que vulguin, Marginedas ha revelat ques, algunes que venen de comarques veïnes com. Des de l'organització expliquen que el topall en són 30."Esperem que amb el retorn total a la normalitat. A més l'any passat amb pluja va ser complicat", reconeix Marginedas.En relació amb la incorporació del Xirri, Marginedas assenyala queEn aquest sentit, el Xirri representa la vulva delaque en el moment de tenir el primer Rei Carnestoltes,fins que l'han pogut recuperar aquest any per fer el Carnaval.A banda, tambéque començarà a la plaça de la Vila després del pregó, mentre que abans es feia un cop s'arribava a la plaça Vella. També hi ha alguna. El recorregut del Carnaval, el dissabte 18, no es canvia.En un acte al teatre Cirvianum de Torelló s'han donat a conèixer totes aquestes novetats en la presentació del Carnaval. L'esdevenimentque des de fa dies, ja havia esgotat les entrades disponibles.Durant la presentació s'ha donat a conèixer la persona designada comAquest any, l'honor li ha tocat a la, veïna de Torelló, filla de modistes i membre de l'associació del Carnaval.Una distinció que se li ha atorgat en plena celebració i. Això ha provocat la seva sorpresa davant d'un llarg aplaudiment dels assistents a l'acte al teatre Cirvianum.Margineadas també ha explicat que des de l'organització. El tècnic de Carnaval assenyala que des de diverses àrees s'hi està treballant i han notat que el resultat és "bo" en relació a fa 10 anys. "Els darrers anys veiem que els coma etílics han desaparegut", ha remarcat.