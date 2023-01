Santa Eugènia es prepara per a la festa dels Tonis

La penjada de les banderoles i la festa jove, el divendres

El pregó, el dissabte

Tot a punt a Santa Eugènia de Berga per celebrar la festa dels Tonis , que enguany arriba a la. Després d'uns anys marcats per la pandèmia, en aquesta ocasió es recupera la celebració amb total normalitat i els carrers del municipi s'ompliran d'activitats, i també de cavalls i carruatges.El punt àlgid d'aquesta històrica festa serà el, a primera hora del matí, amb l', que aprofitaran per acabar d'engalanar els carros i preparar els animals. A partir de les dotze del migdia començarà el, que donaran tres voltes al centre del poble com mana la tradició. En aquesta edició de la cita, el passant estarà encapçalat per membres de la, elsMiki Molina i Judit Nogué i pelsEli, Berta i Miriam Fàbrega.El tret de sortida alsserà el divendres 27 de gener a les vuit del vespre, quan es penjarà la banderola dels Tonis al balcó de l'Ajuntament, i a totes les cases de la vila. A continuació, al Gimnàs U d'Octubre, laamb discjòqueis.El matí de dissabte arrencarà amb l', de l'escola Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga, i tot seguit, ela càrrec de Caro Von Arend.Tot i que l'acte central dels Tonis és el Passant dels Tres Tombs de diumenge, la festa es dona per inaugurada amb, que enguany anirà a càrrec del músic i docent,. A continuació, sopar popular i concert del grup de versions Boys Damm.Consultatot el programa d'activitats dels