​Què fer aquest cap de setmana a Osona: 28 i 29 de gener

Perquè no se t'escapi res, des d't'apropem una selecció de les activitats més destacades que s'han programat a Osona per aquest cap de setmana del 28 i 29 de gener. Els Tonis arriben un any més a Santa Eugènia de Berga , una festa que enguany celebra laEl tret de sortida a la festivitat es donarà divendres 27 de gener amb la penjada de la banderola dels Tonis al balcó de l'Ajuntament, i a totes les cases del municipi, i amb laal Gimnàs 1 d'Octubre. El dissabte 28 hi ha programdes un munt d'activitats per a tots els públics, i a les vuit del vespre,a càrrec del músic, professor i escriptor Marc Serra Griera. Elserà el gran dia, amb l'a les nou del matí, ia partir de les dotze del migdia. Consultael programa sencer dels2023.Aquest dissabte, a les vuit del vespre, l'serà l'escenari d'Albert Pla i l'espectacle musical ¿Os acordáis?, una reflexió irònica de l'impacte de la pandèmia a escala global. Acompanyat únicament de la seva guitarra i la veu, elpuja a l'escenari sol, en estat pur, amb aquesta força que té per teatralitzar les seves cançons i aconseguir un espectacle d'una poètica inusual, devastadora i electritzant. Consulta tota la informació de l'espectacleTambé ela les vuit del vespre, l'serà l'escenari de la representació de León a la terra dels homes d'Inútils Mots, una relectura teatral de l'obra cèlebre, El Petit Príncep, que l'autor va dedicar a l'escriptor i crític d'art Léon Werth. Consulta tots els detalls de l'espectacleL', la Federació d'Ampa's i la regidoria d'Esports de l'Ajuntament organitzen, aquest diumenge 29 de gener, la, unad'aquesta activitat. El circuit estarà marcat a la zona esportiva del municipi. A partir de dos quarts de deu del matí es podran recollir els dorsals, i a dos quarts d'onze començarà la prova, que s'organitza per categories. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web del Consell Esportiu d'Osona , a la mateixa escola i al mateix matí de la cursa. Més informació