​Dimarts de neu i afectacions a la xarxa viària a Osona

🌨️ Comença a nevar a Sant Julià de Vilatorta #Osona pic.twitter.com/oVPy9Q1Dza — Osona.com (@osona) January 24, 2023

❄️❄️ La neu arriba a Vic en un dimarts de mercat setmanal #Osona pic.twitter.com/GKbjqPxLeA — Osona.com (@osona) January 24, 2023

🔴🔴 Els @mossos prohibeixen el pas dels camions a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta a causa de la neu i el gel #Osona pic.twitter.com/mnezQcWNvD — Osona.com (@osona) January 24, 2023

al llarg d'un matí de dimarts ambLa neu ha enfarinat alguns punts com Vic, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d'Osormort, Tona, Torelló, els Hostalets de Balenyà o Muntanyola, entre d'altres. En aquest últim municipi s'ha activat el, i els alumnes que van a l'Institut de Gurb han tornat a casa per precaució. Alguns alumnes residents a Viladrau de l'Institut de Taradell també han sortit abans, ja que la nevada queia amb força al municipi. També alguns infants d'Espinelves que estudien a l'escola Els Castanyers de Viladrau, han tornat abans a casa.La nevada ha sigut feble, i no ha causat grans problemes, tot i que el trànsit a les carreteres de la comarca ha estat complicat durant bona part del matí., entrei Santa Coloma de Farners, on s'ha prohibit el pas a camions per la neu i el gel , i al mateix temps, també s'ha restringit el pas de vehicles pesants des de Sant Julià de Vilatorta i fins a Calldetenes. Durant una estona, tambéal seu pas per Viladrau.D'altra banda, des delhan informat d'un despreniment al túnel de Fontfreda , a l'altura de Sant Bartomeu del Grau, un punt a on continuen les restriccions, i només hi ha obert a la circulació un carril en sentit Manresa.