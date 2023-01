Tallat l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau per despreniments

⚫⚠ Uns despreniments a la C-25 a Sant Bartomeu del Grau (Osona) ➡ Cervera obliga a tallar totalment la via #precaució pic.twitter.com/uDJP5ZicNO — Trànsit (@transit) January 24, 2023

A més de les restriccions per neu i gel, també estàen direcció a Manresa, a causa de despreniments al túnel de Fontfreda. Hi ha retencions importants a la via, i els vehicles no podran avançar fins que es pugui assegurar que no hi ha perill pels conductors.D'altra banda, els mossos continuen prohibint el pas de camions per la, i els desvien per la sortida 189, a Sant Julià de Vilatorta.