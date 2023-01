Els Mossos de Vic fan una crida a la ciutadania a recuperar objectes robats que tenen a comissaria

Elsfan una crida a persones que han estat víctimes de robatori a anar a la comissaria de la ciutat per si identifiquen alguna pertinença.Els agentsdesprés d'un operatiu a Gurb el passat 31 d'octubre. En una furgoneta hi van trobar material de dubtosa procedència, i després de fer les comprovacions, van esbrinar que molts dels objectes eren sostrets. Els mossos van procedir a detenir el conductor del vehicle per un delicte de receptació.En total es van recuperarentre els quals hi ha bicicletes, eines, canyes de pescar, casc de moto o ordinadors portàtils. Alguns dels objectes s'han pogut retornar als seus propietaris, però d'altres encara no s'han pogut identificar.Ara, els Mossos d'Esquadra fan una crida a la ciutadania que ha resultat ser víctima de robatoris o furts per tal de trobar els propietaris del material. Totes aquelles persones que creuen que alguns dels objectes són seus,de dilluns a divendres de vuit del matí a nou del vespre a fer la comprovació.D'altra banda, els agents expliquen que, en cas que es reconegui alguna cosa,, com per exemple una factura o una fotografia, que aquell objecte pot ser seu.