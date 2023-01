Un centre per arrelar els joves a Sant Pere de Torelló

Arrelament al poble

Bones impressions

Aquest diumenge l'Institut Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló va obrir les portes a tots els qui van voler veure el nou edifici. El centre -que ara acull nens fins a tercer d'ESO-. El nou edifici de tres plantes vol unificar etapes per tal de poder donar a cada jove o infant, el que necessiti.. Joves que estan a la darrera fase de primària i tenen inquietuds i necessiten reptes de secundària hi poden accedir", assenyalaEl nou edifici de tres plantes. Les aules estan equipades amb els materials corresponents iDe fet, totes tres plantesentre la comunitat educativa.A tall d'exemple,de primària i secundària. La primera, en canvi, sí que s'ha reservatper una qüestió logística per a pares que venen amb els cotxets.Des de l'Ajuntament es mostren molt. L'alcalde de Sant Pere de Torelló,, explica que ara tots els infants i joves d'entre 3 i 16 anys podran estudiar a Sant Pere.Fàbrega ha. L'alcalde explica que el projecte va arrencar el 2008 i que s'ha acabat fent realitat ara.- assenyala que els fons els han hagut d'anar a buscar des del consistori.El batlle santperenc també ressalta que, ja que ha estat construït de tal forma que, alhora que es manté una temperatura agradable tant a l'estiu com a l'hivern.La realitat és queL'Oriol és pare de dues criatures i amb la seva dona fa poc que s'han instal·lat a Sant Pere. "Estem molt contents i impressionats amb les instal·lacions i l'equip docent", reconeix.que "per fi hagi tirat endavant". Ara només espera que els seus nets acabin estudiant a l'Institut Escola que ella va ajudar a tirar endavant.