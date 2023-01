Augmenten els estudiants matriculats a la UVic procedents d'Osona

Un canvi de tendència

Aquest curs 2022-2023,En concret, el 55% d'aquestes matrícules s'han produït a la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC), principalment als graus en. També la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP) ha vist augmentar el nombre d'estudiants osonencs, en concret, un 25% corresponen al grau enDes de la UVic creuen que el fet que cada vegada hi hagi més estudiants de la comarca, i de la seva zona d'influència, és deu a lai que se'n valora la sevaL'anàlisi dels factors de creixement de la matrícula d'osonencs a la UVic sorgeix d'un estudi intern elaborat per la mateix universitat. La recomanació d'algun conegut, la proximitat geogràfica, l'ocupabilitat, el tracte personalitzat, les instal·lacions i la metodologia són alguns dels factors decisiu a l'hora d'escollir aquest centre universitari, tal com mostra l'estudi.destaca que aquest augment d'estudiants de la comarca a la UVic "dona sentit al fet que hi hagi una universitat com aquesta fora de l'àrea metropolitana o de les capitals de província, i demostra que la vocació d'equilibri territorial de la UVic és una realitat".Baiget també considera que el fet que, cada vegada més, els estudiants escullin la UVic en primera preferència significa un canvi de tendència i evidencia que "la UVic és una opció molt vàlida i realista per als estudiants". També demostra, diu, queEl director general de la FUBalmes també remarca la presència de la Universitat als rànquings internacionals, un fet que "ajuda que la visió externa de la Universitat sigui en positiu", diu en referència al World University Rankings de Times Higher Education , que la situa entre les