Territori millora la línia de bus que enllaça Vic, Prats de Lluçanès i Berga

El Departament de, que enllaça els municipis de Vic, Prats de Lluçanès i Berga. A partir d'ara, el servei dels, quan fins ara només n’hi havia una. Les noves expedicions surten de Vic a les 7:35 hores i de Prats de Lluçanès a les 13:05 hores.A partir de la setmana que ve, la primera sortida des de Vic en direcció Berga, de dilluns a divendres, serà a les 6:50 hores i no a les 6:35 hores. La línia 476, prestada per, es va crear el setembre de l’any 2019 i, durant l’any 2022, va transportar un total de, el que representa un increment del 44% respecte al 2021.A banda d'aquests canvis, el servei de dilluns a divendres del mes d’, que circula entre Vic i Prats de Lluçanès, passarà a tenir quatre expedicions per sentit, quan fins ara en tenia dues. Les noves expedicions sortiran de Vic a les 7:45 hores i a les 15:00 hores i de Prats de Lluçanès a les 12:35 hores i a les 19:50 hores.Consultael nou horari de la línia 476 entre Vic, Prats de Lluçanès i Berga.