Llum verda a la urbanització del polígon Pla del Mas de Manlleu

La Generalitat ha desestimat el recurs d'una de les empreses que mantenia encallada la situació i per la qual l'Ajuntament de Manlleu s'havia queixat públicament . De fet,si no s'aixecava la prohibició de poder tirar endavant les obres que, finalment, començaran en breu.A banda de la queixa pública que va fer l'alcalde d'ERC a Manlleu, Àlex Garrido, també ha estat transcendent la pressió exercida per Junts que va registrar una pregunta al Parlament en aquest sentit. La visita la setmana passada del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Osona i que va acabar a Manlleu, ha estat un factor determinant.Segons explica, un cop s'hagi fet una reunió que està prevista per dimarts de la setmana vinent.Un cop urbanitzat, el polígons quadrats en una situació molt bona amb la C-17, la C-25 i la C-37 a tocar. A més de la urbanització de la zona, les obres també inclouen la construcció d'una ronda que connectarà el polígon amb la carretera de la Miranda.