El Trufforum Vic 2023 creix i canvia d'ubicació

Cuina en directe

Esmorzar popular trufat

del 3 al 6 de febrer, i acollirà una nova edició del, un esdeveniment internacional, ideat i promogut des de l' European Mycological Institute (EMI) i que té per objectiu promocionar l'ús responsable de laen les cuines domèstiques i professionals.Enguany, el certament creix i es trasllada al Recinte Firal El Sucre per acollir undirigides tant als amants d'aquest producte com a professionals de la restauració. L'objectiu és doble: acabar decom a gran productor de tòfona i estimular-ne la utilització a les cuines particulars i el consum entre la població. Per això, enguany destacats cuiners, com, faran demostracions que, superada la pandèmia, també es podran tastar. El, l'Acadèmia de la Tòfona i elsón altres clàssics de la cita.Lafa el salt al Recinte Firal de la ciutat, un canvi que permetrà gaudir d'un espai obert i diàfan, amb el tradicional mercat de tòfona fresca i productes trufats i també amb nombroses activitats al voltant de la tòfona a l'Aula de la Tòfona i a l'espai Cuina de la Tòfona.Tant per a restauradors com per estimular la cuina i el consum de tòfona entre el públic general, l'espai lainclourà sessions de cuina en directe amb Nandu Jubany i Quico Arumí (Can Jubany) i Marc Ramos (Si No Fos, Girona). I, després de l'èxit de l'any passat, es tornarà a celebrar l'activitat Tòfona amb bombolles.L'escriptora Empar Moliner, Lluc Crusellas Institut Català de la Vinya i el Vi INCAVI seran els encarregats de guiar unEls visitants també podran descobrir els secrets de la tòfona i tastar-ne diverses elaboracions a les activitats programades a l'Aula de la Tòfona.Enguany s'amplien les activitats per ade l'espai Xics&Tòfona, amb tallers on descobriran els secrets d'aquest preuat fong a través d'una auca, o com elaborar una recepta fàcil amb tòfona.L'espai Tòfona i Ciència també comptarà amb un programa propi ambque inclouran una exposició de tòfones i espècies, un taller de caracterització de les tòfones i control de qualitat i un taller sensorial de reconeixement dels descriptors de l'olor de les tòfones. No hi faltaran altres activitats habituals com el quart, La Tofoneta o l'espai Receptes del Món.

Una altra de les novetats destacades d'aquesta edició serà la celebració d'un esmorzar popular trufat. El col·lectiu Osona Cuina serà l'encarregat d'oferir aquest esmorzar de forquilla amb una mostra d'aliments de la Cooperativa Plana de Vic, Fet a Osona i la cuina dolça de Taula Dolça. Es podrà escollir entre: ous ferrats amb tòfona, llonganissa i formatge trufat amb pa, i botifarra trufada amb pa torrat. Tot plegat amb un tiquet únic de 10 euros que es podrà comprar el mateix diumenge al recinte firal i que també inclourà un plat dolç i una copa de cava.

La vessant professional

Premis i reconeixements

Després de l'èxit de la passada edició, enguany es tornarà a celebrar l'. Més de 200 estudiants d'hostaleria d'arreu de Catalunya seran a Vic en una matinal formativa. No hi faltarà elque un any més reunirà experts de prestigi per reflexionar sobre la tòfona i la producció, o la reunió anual del grup de seguiment delEn el marc del projecte europeu, el Trufforum acollirà un taller de. Es tracta d'un LivingLab, un laboratori on els participants, professionals i públic final, parlaran de trufiturisme i de la cocreació de productes i serveis adequats a les necessitats dels consumidors. En aquest espai es compartiran experiències d'èxit en altres territoris i es debatrà sobre la millora i la internacionalització del. I també s'estrenarà el Culinary Hub, un taller d'innovació agroalimentària per a l'elaboració de productes trufats, una activitat enfocada especialment a xarcuters i que compta amb el suport del Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters de Barcelona. Per cinquè any consecutiu, Vic acollirà l'acte de nomenament de l'En aquesta ocasió serà el torn del xefL'acte tindrà lloc el divendres a la tarda així com la sessió de creativitat i innovació, el TrufforumLab i la inauguració oficial del TrufforumVic 2023.La, guardó estrenat la passada edició i que reconeix personalitats de fora del món gastronòmic, enguany el rebrà el periodistaI com a novetat, aquest any, el Trufforum Vic acollirà la final del. El diumenge al matí, els 3 finalistes del concurs presentaran en directe davant el jurat i el públic assistent la seva recepta. El premi s'adreça a professionals i pretén estimular l'ús i el coneixement de la tòfona negra en el sector de la restauració.El Trufforum està organitzat per l', el, la, la, l'(PROTOCAT), eli el