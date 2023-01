​Carles Bassaganya és el nou gerent de la Mancomunitat La Plana

, exdirector general d'Administració Local de la Generalitat,, tal com ha anunciat l'ens aquest dimecres, substituint així aqui ha ocupat el càrrec durant l'última dècada.En un comunicat, la Mancomunitat La Plana destacade Bassaganya.El president de l'ens,, ha agraït la tasca feta per Imma Codony quiA partir d'ara, Codony assumirà les tasques ded'aquesta entitat supramunicipal formada per(12 d'Osona i 1 del Vallès Oriental).Elconfia que la nova gerència, juntament amb l'assemblea general, la junta de govern i l'equip tècnic, "continuaran garantint que la Mancomunitat faci futur i es mantingui com una organització pública referent, tant a casa nostra, al país i més enllà, com ha estat al llarg dels seus 40 anys de vida", tal com expliquen en el comunicat.