​Vic demanarà la creació d'un nou centre d'ESO i Batxillerat per acollir el projecte de l'IES

Trasllat "en bloc"

El ple del consistori vigatà del mes de gener ha estat marcat per la presència de bona part de laper reivindicar el projecte educatiu del centre i donar suport a la moció presentada perque insta al Departament d'Educació a la creació d'un nou centre d'ESO i Batxillerat que aculli el projecte de l'IES.El passat 13 de gener, en el marc d'una reunió entre Educació, l'i la comunitat educativa de l' Institut , es va saber que el departament descartava, de moment, l'opció de deixar d'impartir aquests estudis a l'IES, que en un futur passarà a ser un centre únicament de La polèmica arrencava el passat 21 de desembre, quan el professorat va ser informatque el departament "havia decidit suprimir" el 1r de Batxillera del centre pel curs vinent amb l'objectiu de convertir l'Institut de Vic enAixí ho explicava, membre del claustre de professors del centre, durant el ple d'aquest dilluns, i afegia que, derivat d'aquest escenari "suposem que a continuació aniran desapareixent els ensenyaments de Secundària i Batxillerat".L'IES Vic fa més deque ofereix aquests estudis, i des del centre volen reivindicarque, segons exposen, l'avala "la confiança de les famílies i els resultats obtinguts, per exemple, a les PAU".També insisteixen que cada any, entren un elevat nombre de sol·licituds en prima opció per cursar aquesta etapa educativa a l'IES per "la continuïtat formativa de poder cursar tota l'etapa de l'educació secundària, el batxillerat i l'opció d'escollir la formació professional" al mateix centre, un fetEn aquesta línia, l'objectiu de lapresentada per Capgirem Vic, aprovada per unanimitat amb el suport de tot l'equip de Govern, i amb els vots favorables d'ERC i de la regidora no adscrita Carme Tena, proposa propiciarque representa l'ESO i el Batxillerat a l'Institut de Vic, tal com sol·licita també el professorat, i insten a l'Ajuntament quea Educació per agilitzar el procés.D'altra banda, també insten al consistori a realitzar una planificació de l'ensenyament públic, i també del concertat,amb tots els agents implicats.