Sancionen sis motoristes per circular per l'Espai Natural de Bellmunt

Els #AgentsRurals fem controls de circulació motoritzada. Com aquest cas, on interceptem sis motocicletes pel mig de l'Espai d'Interès Natural (EIN) de Bellmunt (Osona).



⛔ Recorda: circular fora de pistes amb un vehicle de motor és prohibit.



✅ Protegim el medi natural. pic.twitter.com/9SBgTCE6EG — Agents Rurals (@agentsruralscat) January 16, 2023

Els Agents Rurals han. Els efectius del cos els han enxampat circulant per una zona fora de pista, per on està expressament prohibit fer-ho. Els fets van passar aquest diumenge quans com els sis conductors que feien motocròs per aquest espai natural.Es dona el cas queque pugen a dalt al santuari des d'on hi ha bones vistes d'Osona. Vianants, ciclistes, motoristes i persones que van amb cotxe per l'estreta carretera acaben compartint el mateix espai. Els Agents Rurals ja han avisat que l'acumulació d'aquests col·lectius en dies concrets fa difícil la convivència entre ells.