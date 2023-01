​L'Institut de Vic mantindrà l'oferta d'ESO i Batxillerat pel curs que ve

Així doncs, la possibilitat que el Departament d'Educació acabés eliminant aquests cursos de l'IES Vic de forma progressiva per convertir-lo només en un centre on s'imparteixin cicles formatius no s'iniciarà l'any que ve tal com s'ha acordat en una reunió aquest divendres entre el Departament, l'IES, l'Ajuntament de Vic i Inspecció.De fet, Educació sempre ha defensat que es tractava d'una idea que es va plantejar a la, però que mai s'havia arribat a prendre cap decisió en ferm. Els professors i les famílies, en canvi, havien denunciat que en realitat "el procés està més avançat" i per això es van començar a mobilitzar.La idea, basant-se en la planificació dels pròxims cursos, era que els altres dos instituts de Vic assumissin la demanda de la ciutat. Així, de forma progressiva, el curs que ve s'havien de traslladar dues de les tres línies de primer de Batxillerat a l', mentre que la tercera línia, la del Batxillerat esportiu, es traslladaria a l'La intenció és que l'IES Vicde la ciutat. En aquest sentit,, presidenta de l', explicava fa uns dies als mitjans que "no veiem malament que aquest centre acabi sent el de referència de cicles i de mòduls". Pel que fa al col·lectiu de professors, aquesta idea també es ben rebuda, tot i que asseguren que continuaran lluitant pel model actual, perquè "l'avalen els resultats de les proves de selectivitat i l'acontentament de les famílies i dels alumnes", afirmava, actual professora de matemàtiques de 4t d'ESO a l'IES Vic, durant la concentració de protesta del passat desembre.