​Vic es converteix en l'epicentre del ciclocròs estatal

Després delcelebrat el passat cap de setmana, la capital d'Osona acull, des d'aquest divendres i fins diumenge 15 de gener, la prova del Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat, i a on es decidiran els títols de campions estatals de la disciplina hivernal de ciclisme.D'aquesta manera, la capital d'Osona es converteix en l', una prova que comptarà amb els millors corredors d'arreu de l'estat i que suposa un "gran èxit" tant per la Federació Catalana de Ciclisme com per a Vic.Durant la presentació de la Copa Catalana i del Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat, el regidor d'Esports de Vic,, va assenyalar que l'esdeveniment portarà a la ciutat molts aficionats del ciclisme, i va remarcar que ha estat clau la implicació de les institucions i dels corredors per poderQui també destaca l'èxit de poder celebrar el campionat de Ciclocròs a Catalunya és la Federació de Ciclisme, i de fet, el coordinador de Ciclocròs de la federació,, ressaltava que portaven sis anys intentant portar el campionat d'Espanya aquí.Diversos osonencs i osonenques participaran a la prova, que s'ubica a la zona esportiva de Vic. Entre els 19 corredors que formen part de la selecció catalana hi ha el santperenc, ambdós de l'equip Jufré Vic-ETB i guanyadors de la Copa Catalana en la categoria Cadet.