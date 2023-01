El calendari dels Tonis 2023 a Osona

Osona perd passants

Laés una de les tradicions més arrelades a Osona. A partir d'aquest cap de setmana, i durant els pròxims mesos, el bestiar arriba a la comarca als municipis de Taradell, Centelles, Manlleu, Santa Eugènia de Berga, Perafita, Roda de Ter, Folgueroles, Sant Miquel de Balenyà, Tona i Prats de Lluçanès. La tradicional celebració anirà passant per diferents municipis osonencs i s'allargarà uns quants mesos. Els encarregats d'encetar aquesta tradicional festivitat ambde tota mena seran els Taradell, aquest mateix cap de setmana.Elsenceten la temporada aquest mateix cap de setmana. El passant dels Tres Tombs serà el diumenge 15 de gener, i enguany, només sortiran la meitat dels animals i de carruatges. El motiu, la falta de bestiar després de la pandèmia pel cost que suposa mantenir-lo, i l'entrada en vigor ara fa tres anys del protocol de benestar animal durant la festa, que també complica el fet de trobar animals que compleixin les condicions que es demanen.Elarriben el pròxim 21 de gener, amb la tradicional Missa a les 9 del matí i l'esmorzar popular a la capella de Sant Antoni. Tot seguit el passant per diversos carrers del poble, i a les 12 del migdia, benedicció dels animals a la Plaça Major.Consultatota la programació dels Tonis de Centelles.El diumenge 22 de gener se celebra el. Una festivitat que, de fet, arrencarà aquest divendres 13 de gener amb el pregó a càrrec de l'exfutbolista Gerard Autet.Consultatota la programació dels Tonis de Manlleu.Elserà el diumenge 29 de gener, però la festivitat iniciarà el divendres 27 de gener amb el pregó dels Tonis 2023 a càrrec de Marc Serra Griera, mestre especialista de música a primària i autor del llibre La música com a experiència humana. Una programació plena d'activitats per a tots els públics amenitzarà tot el cap de setmana.Consultatota la programació dels Tonis de Santa Eugènia de Berga.Durant el primer cap de setmana de febrer la festa es traslladarà a, on el Passant dels Tres Tombs se celebrarà el diumenge dia 5. El següent municipi osonenc que acollirà el passant seràel diumenge 12 de febrer. El seguiran els, el 19 de febrer, els de, el 5 de març, els, el 26 de març, i finalment, el, el 25 de juny.L'arrelament d'aquestasempre ha estat molt present a Osona. Amb tot, durant els últims anys s'han anat perdent passants. Alguns dels motius són la parada obligatòria durant la pandèmia, i laÉs el cas, per exemple de l', que obria la temporada juntament amb els Tonis de Taradell.també han vist com, durant els últims anys, s'ha perdut la tradició.