​Cantonigròs tindrà farmaciola a partir de l'abril

Una població més envellida que la mitjana catalana

Ubicació de la nova Farmaciola

, localitat que forma part de l'Esquirol, té una, tot i que durant les temporades d'estiu i d'hivern, aquesta incrementa considerablement degut a la concentració d'habitatges de segona residència. Fins ara, aquest municipi osonenc no comptava amb una farmàcia o Farmaciola, i els veïns i veïnes s'havien de desplaçar a Rupit (a uns 9 quilòmetres de la població) o a la farmàcia de l'Esquirol (a uns 7 quilòmetres del municipi) per adquirir els medicaments.Des de l'Ajuntamentel de la Farmaciola, amb la finalitat d'afavorir l'arrelament de la població, evitar els desplaçaments i, i en especial, de la població més envellida.L'abril del 2022 l'va entrar una sol·licitud alperquè s'autoritzés l'establiment d'una farmaciola a Cantonigròs, que forma part de l'Finalment,, que s'instal·larà al local municipal de l'Esplai, situat al carrer Major, i que entrarà en funcionament a la primavera.El nou servei de Farmaciola el gestionarà, titular de l'oficina de farmàcia de Les Masies de Roda, i s'alternant horari de matí i tarda.Cantonigròs presenta una població més envellida que la mitjana catalana, iAquestes característiques poblacionals, a més de la distància amb les farmàcies de la zona, segons expliquen des del consistori, sovint provoquen que les persones d'edat avançada no puguin accedir al servei de farmàcia per comprar medicaments, una problemàtica que s'hauria de resoldre amb el nou servei de Farmaciola., un espai que actualment està destinat a sala d'espera del consultori mèdic municipal. El consistori té previst portar a terme les reformes necessàries perquè el local disposi de les instal·lacions necessàries durant els pròxims dos mesos, per tal de complir amb la data d'obertura, el mes d'abril.