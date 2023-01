​La nova temporada de Teatrets d'Osona recupera els escenaris secrets

Espectacles familiars, música, teatre, circ i dansa

Novetats de la vuitena temporada

Teatrets d'Osona en dades

Novetats a la programació de la nova temporada 2023 de, un projecte d'a la comarca que va arrencar el 2016, i que enguany arriba a la vuitena edició.acolliran la programació dels primers mesos d'aquest 2023, que inclourà una quinzena de propostes familiars, musicals i d'altres gèneres amb l'objectiu deDelsd'aquesta nova temporada 2023, en destaquen Sopa de pedres d'Engruna Teatre, que serà l'encarregat d'obrir la vuitena edició a Sant Hipòlit de Voltregà, el pròxim diumenge 15 de gener.Especial atenció a la funció escolar d'Egos Petits Tot esperant en Will, que es representarà també a la Sala Petita de Sant Hipòlit el 26 de gener. Segurian l'obra Maquinaigües dels reconeguts La Tresca i la Verdesca, el 29 de gener al Teatre Eliseu de Roda de Ter, Una història boca avall de la companyia italiana La Baracca o la proposta de titellesde la companyia basca Anita Maravillas.La nova temporada de Teatrets d'Osona aposta també pels. En destaca el tribut a Guillermina Motta Guillermotta amb Jordi Vidal i els concerts de la banda barcelonina Fetus, i de la cantautora osonenca Ju.Elno hi podia faltar, una disciplina que cada vegada té més seguidors. En aquest cas, criden l'atenció l'espectacle Potser no hi ha final de Circ Pistolet, Mr. Arlet de Moi Jordana o la proposta de clown Solo amb Roi Borrallas.Tampoc hi faltarancom La Pell fina, el monòleg de petit format de Clara Cortés És el moment, o l'espectacle de dansa El lloc. Reflexió escènica a propòsit del retorn de la Companyia Zamdart.Consultade la nova temporada 2023 deAquest 2023, Teatrets d'Osona posa en marxa la iniciativa, a través de la qual s'oferirà una entrada gratuïta als espectadors que visitin les tres sales en el transcurs de la temporada amb la intenció de promocionar laTambé, una iniciativa de laen col·laboració amb els municipis, que consisteix a regalar unai de proximitat als espectadors més actius de les sales, i a través de la qual podranEl projecte Teatrets d'Osona va arrencar l'any 2016, i durant aquests set any han passat per les tres sales que acullen la programació d'aquesta iniciativa unesi artistes, que han representatde, sumanta escena i al voltant deDurant aquesta, que va arrencar el setembre, ja s'han pogut veure propostes d'artistes consagrats com Quim Masferrer, el Mag Lari o Marc Sarrats. També han tingut lloc propostes musicals de nivell a càrrec d'El Pot Petit, Mazoni, Ernest Crusats, el duet XY o la tonenca Coloma Bertran, entre d'altres.