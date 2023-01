​Amadeu LLeopart no repetirà com a cap de llista d'Aixequem Tona a les eleccions municipals del maig

"Això no va únicament de noms, sinó sobretot de projecte"

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁 𝗱'𝗔𝗶𝘅𝗲𝗾𝘂𝗲𝗺 𝗧𝗼𝗻𝗮 𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶̈𝘁𝗮𝘁 𝗱'𝗔𝗺𝗮𝗱𝗲𝘂 𝗟𝗹𝗲𝗼𝗽𝗮𝗿𝘁



no repetirà com a cap de llista d'a les pròximesAixí ho va comunicar l'actual alcalde del municipi el passat mes de desembre, i ara, des del partit, volen agrair a Lleopart tota la seva dedicació en el projecte que va començar fa quatre anys.Aixequem Tona ha emès un comunicat per agrair a l'actual alcalde la seva dedicació al poble, i per detallar que, però que s'està treballant des de l'assemblea del partit per anunciar les 13 persones que encapçalaran la llista per a les municipals del 28 de maig.Des d'Aixequem Tona voleni no donar tanta importància als noms, i a través del comunicat emès aquest dimarts, expliquen que volen recuperar "l'embrió del projecte" conjuntament amb totes aquelles persones que vulguin participar de les assemblees que se celebren mensualment per continuar donant forma al programa d'Aixequem Tona., i que s'està treballant internament per acordar quins seran els noms de les 13 persones que representaran al grup en els comicis.