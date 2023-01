​Més de 16.000 persones passen per la pista de gel de Manlleu

Més de 700 inscripcions al Bada-Casal

Noca edició del Campament Reial a Dalt Vila

Aquest Nadal ha sigut el de la tornada a la normalitat després de la pandèmia, i així s'ha vist reflectit també en l'edició d'enguany del. L'atracció estrella del Nadal de Manlleu, la pista de gel, ha batut un nou rècord, i és que més de 1.600 persones han gaudit de l'activitat.Concretament, per la pista de gel a l'aire lliure més gran de Catalunya , i durant els 33 dies d'obertura de l'equipament, hi ha passat. D'aquests, 2.141 han estat nens i nenes que han visitat la pista amb les escoles, 53 infants que han participat en alguna de les activitats que s'han realitzat a la pista en el marc del Bada-Casal -l'oferta d'activitats gratuïtes per a nens i nenes de 3 a 12 anys de Manlleu-, i la resta, 14.378 persones, han visitat l'equipament de forma individual.La novetat de la campanya de Nadal de Manlleu,, també ha sigut tot un èxit. Així ho expliquen des de l'Ajuntament, i detallen que un total dede 3 a 12 anys de Manlleu han gaudit d'una àmplia oferta d'activitats gratuïtes. L'objectiu d'aquesta iniciativa era ajudar a ladurant els dies de les vacances escolars. Així, el Bada-Casal ha estat actiu del 22 de desembre al 5 de gener, i les activitats amb més demanda han estat el casal de Nadal i la ludoteca.Durant la tarda dels dies 3 i 4 de gener, la plaça de Dalt Vila va acollir el Campament Reial, que ha estat visitat perDes de l' Ajuntament de Manlleu tanquen aquesta edició del BadaNadal fent-ne unaa tots els nivells, i en destaquen que la campanya de Nadal d'enguany ha atret més persones que en edicions anteriors, sobretot a la pista de gel.