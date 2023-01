​Un web recull el nom de més de 1.400 represaliats pel franquisme a Vic

Una recerca que comença amb la família

Els familiars dede Vic tenen una nova eina per conèixer detalls sobre aquella part de la història gràcies a la iniciativa d'un particular,. Aquest "enamorat de la història", com ell mateix es defineix, ha estat 5 anys fent recerca i visitant arxius per treure de l'oblit les circumstàncies i particularitats de les persones que van patir la repressió durant aquells anys. La informació està dividida en diferents blocs i inclou també un apartat d'estadística. "He volgut que la sort que jo vaig tenir de conèixer la història de la meva família, la puguin tenir tots els vigatans", afirma. Actualment té, però espera poder ampliar-ho amb noves dades.La presentació oficial del web represalitatsvic.cat s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Temple Romà de Vic. Es tracta d'una base de dades on es recullen les informacions de 1.457 persones nascudes i o residents a la ciutat. "Per a una ciutat que el 1939 tenia 15.000 habitants, la xifra de represaliats és gairebé un 10%, és una animalada, és molt fort", explica a l'el promotor del projecte.Lagunas va partir del treball de recerca d', La repressió franquista a Vic (1939-1945), publicat el 2008 pel Patronat d'Estudis Osonencs . Després de visitar els diferents arxius disponibles, ha aconseguit identificar 1.457 persones represaliades. La informació de la base de dades s'estructura enque van des de la informació personal, expedients de depuració de funcionaris, denunciats a la Causa General, els processos dits Sumaríssims incoats pels Tribunals Militars; les persones que patiren privació de llibertat a les presons, als batallons de treballadors, als camps de concentració espanyols, els refugiats en camps de concentració francesos i els que van acabar en els camps d'extermini nazis; els processats pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques; els que foren subjectes als Tribunals de Llibertat Vigilada i, finalment, els represaliats pel Tribunal d'Ordre Públic.D'aquest total d'afectats, s'han identificat, la majoria de les quals són homes.A més a més de les dades personals, també s'inclouen taules i estadístiques del conjunt per visualitzar encara més la dimensió de la, més enllà dels aspectes individuals de cada persona. La reparació de tots ells, ja sigui "moral com judicial", és un altre dels objectius que persegueix la iniciativa. Segons Lagunas, "a partir d'aquesta informació es podran localitzar els seus descendents" a la vegada que elpodrà continuar promovent el lliurament de l'anul·lació d'aquells judicis.Lagunas explica que aquesta necessitat de saber va començar ja fa molts anys quan sentia històries de laa casa seva. La seva també va ser una família represaliada. El pare va estar prop de 7 anys fora de casa entre camps de concentració i batallons, i dos tiets també van acabar a la presó. Conèixer el seu passat va ser el punt de partida: "Quan vaig tenir el relat familiar, vaig pensar que seria interessant que tothom pogués conèixer les dades disponibles als arxius sobre els seus familiars", recorda. I així va ser com va néixer el projecte.Durant 5 anys, va visitar diferents arxius. Primer va treballar amb documents d'Excel, però després va veure la necessitat d'ordenar-ho de forma sistemàtica en una base de dades. Ho va encarregar a l'informàtic, que va donar-li el format actual.El següent pas serà trobar una entitat que s'encarregui de verificar i actualitzar la informació que esperen recollir a partir d'ara. En aquest sentit, l'autor detalla que "voldria que la Universitat de Vic se n'encarregués a partir d'un conveni amb l' Ajuntament de Vic ". Una proposta que ha llençat durant l'acte de presentació d'aquest dimarts, aprofitant la presència de l'alcaldessa,, i d'altres entitats que hi han donat suport.