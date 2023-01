La difícil convivència entre motos, bicis i vianants als espais naturals d'Osona

No saben anar a la natura

No hi ha prou agents

La massificació als espais naturals d'Osona -com a d'altres comarques del país-. Des del cos d' Agents Rurals alerten que cada vegada hi ha més gent en aquestes zones, especialment a l'estiu i la primavera, però també en caps de setmana d'hivern i tardor. De fet,, quan coincideixen en un espai natural.En aquest sentit,, explica que la zona dela Riera de Marlès, Rupit, Vilanova de Sau i la Vall del Ges són els llocs on més massificació es produeix.Per això, Dalmaui entén que siguin diferents en funció de cada lloc. "No tots els espais tenen les mateixes i, per tant, cal que s'actuï diferent en funció de la zona", remarca.I és que les mesures per limitar o restringir l'accés a zones naturals s'ha convertit en un fet habitual a poblacionsDes dels Agents Rurals assenyalen que és "molt evident" que hi ha persones que "no saben anar" a aquestes zones i que tenen una "per l'entorn. I és que una de les principals queixes del cos és el poc civisme que es troben a les rieres i boscos d'Osona.Dalmau explica que ja no només són les deixalles que no recullen i que malmeten l'espai, sinó la poca educació un cop son al lloc. ", lamenta.A més, Dalmau assenyala quei que no s'estan incrementant les plantilles, sinó que només s'estan reposant les baixes per jubilació. El cap dels Rurals a Osona assenyala quei que això afecta directament a la capacitat operativa del cos.A tot això, cal sumar que. Sovint son cates de neu, temes d'escalada com desmuntatges de vies ferrates o, senzillament, anar a donar suport a d'altres equips d'agents de comarques properes.Si a més, hi ha períodes de formació i alguns efectius de baixa o amb jornada reduïda,, que no pot ni planificar accions que tenia previstes.Tot plegat ha provocat que moltes vegadesels Rurals acabin donant resposta als requeriments que els entren a través deli encara a vegades no arriben a tot arreu i ho acaben demanant a Mossos.