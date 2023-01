​Unes 150 persones protesten a Vic per denunciar l'escalada de feminicidis

FOTOS Clam contra els feminicidis Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

per violència masclista durant l'últim mes i mig a l'Estat Espanyol, 17 de les quals assassinades durant el desembre de 2022, i 4 més durant el que portem de 2023 . Aquestes són les dades que han volgut denunciar des de la coordinadora feministaaquest dimarts al migdia a Vic, en una concentració que ha aplegat a unes 150 persones i que ha començat davant dels Jutjats de la capital d'Osona, per continuar amb una rua per la rambla Hospital i fins a arribar a la plaça Major., així ha començat la protesta contra els feminicidis i les violències masclistes de l'últim mes i mig. Davant dels Jutjats de Vic, també s'hi ha fet una performance escenificada per 21 dones vestides de negre i amb un cartell de cada dona assassinada per. Després d'un minut de silenci en record de totes elles, i entre aplaudiments, unes 150 persones s'han dirigit cap a la plaça Major de Vic, a on s'ha fet la lectura d'un manifest de rebuig per la creixent onada de feminicidis a l'Estat.Una de les portaveus de la coordinadora,, ha remarcat quei posava èmfasi en denunciar el desconeixement del sistema judicial envers la problemàtica dels feminicidis i les violències masclistes. En aquest sentit, Castañé ha reclamat formació específica pels jutges i la classe política perquè "no tenen n'idea de què és la violència de gènere".Des de l'organització expliquen que, i que tenen previst fer una acampada cada mes a la plaça Major de Vic.