​Els Tonis de Taradell tornen aquest cap de setmana amb la meitat d'animals

Canvi de paradigma de la festa

Torna la festa dels, que se celebrarà al municipi osonenc del 13 al 15 de gener. La novetat d'aquesta edició, d'acord amb el protocol de benestar animal adoptat per la festivitat l'any 2020, serà que els animals només seran portats pels seus propietaris, i que sortiran la meitat d'animals de l'habitual a causa de les dificultats per trobar bestiar que compleixi els requisits després de la pandèmia.Després d'uns anys amb fortes restriccions per culpa de la Covid, les celebracions populars també van recuperant la normalitat, tot i que també s'han hagut d'adaptar als canvis. Aquest és el cas dels Tonis de Taradell, a on aquest any,. Si bé abans de la pandèmia els Tonis comptaven amb una vuitantena de carros tibats per animals, enguany aquesta xifra cau fins a la quarantena.El president de l'entitat,, explica en declaracions a l'que, arran de la pandèmia, molts han deixat de tenir bestiar o els han sacrificat, i afirma que "la covid ha perjudicat el món animal de les festes, s'han perdut molts animals" i lamenta que "molts amos d'animals, pel tema del cost alimentari, se'ls han hagut de treure".Un altre dels factors que fa que tampoc hi hagi hagut marge per aconseguir més animals aquest any ha estat el fet que l'entitat s'ha mostrat determinada per complir amb eladoptat a Taradell l'any 2020: "Ara no volem anar a buscar animals a correcuita i que tornem enrere", assenyala Presseguer.En aquest sentit, el president de l'entitat explica que la idea dels Tonis és anar creixent, i que "busquem animals a gent que els pugui tenir com els tenim aquí a Taradell, que surten a passejar el cap de setmana i que després s'aprofiten per a la festa, però que són animals que estan acostumats a gent i a anar per carrers. És una feina d'anar-los a veure i provar si s'adapten a les característiques de la nostra festa".Des de fa tres anys s'han anat introduint millores a la festa en relació amb el benestar animal, assessorades per experts. S'han canviat algunes metodologies, com per exemple fer que les sortides dels carros siguin totes des d'un mateix punt o que quan arriben els animals fer que de seguida trepitgin el terra i evitar mantenir-los tancats en els transports. Aquest any, una de les novetats en relació amb el benestar és quePels carrers de Taradell, durant el passant de diumenge, es podran veure una selecció delsque han recuperat els Tonis i que representen elLa resta es podran veure exposats al carrer durant el cap de setmana. En aquesta edició lapren protagonisme i fins i tot s'han plantejat alguns tallers sobre aquest ofici.Pel que fa ald'enguany, s'ha distingit la pel·lícula, i durant el passant del diumenge una representació dels actors gaudirà d'un passeig en un dels carros. D'altra banda, també s'ha volgut destacar, com a convidada d'honor.Les referències històriques d'aquesta festivitat a Taradell es remunten al, quan ja es té constància de l'existència d'una. Eles va deslligar de l'Església. Tot i que va perdre força, elun grup de joves del municipi va tenir la pensada de recuperar elque encara hi havia a les masies del rodal de Taradell per restaurar-les i exhibir-les, i el dia d'avui en reben d'arreu del país per a restaurar-los.