​La problemàtica dels orins i els excrements de gos, també a Manlleu

La problemàtica pel pixum de gos

Què cal fer si tenim un gos?

"A les zones rurals tampoc s'hi val"

"L'incivisme amb orins de gossos al carrer Cardona fa vergonya"

📷L'incivisme amb orins de gossos al carrer Cardona fa vergonya. 😠 Hem recollit una mostra d'ADN per si ens ajuda a trobar l'infractor. 🕵

Qui permet que #Vic estigui així de brut, afectant altres 🐶 i persones, no pot estimar els animals... 😢 #VicConvivència pic.twitter.com/DXdjbW7JMs — Vic Ciutadania (@vic_ciutadania) January 2, 2023

L'ha iniciat una nova campanya de civisme dirigida a les persones propietàries de gossos , i que apel·la a la tinença responsable d'animals de companyia. La iniciativa incideix, sobretot, enen algunes zones de la ciutat, i també en el medi rural.En aquesta línia, des del consistori manlleuenc insisteixen que, tant en l'espai públic com en el privat, els propietaris han de ser responsables amb els seus gossos, i per tant, també cal fomentar la bona convivència amb el veïnat. Amb aquesta nova campanya, Manlleu vol recordar a la ciutadania queLa campanya s'ha treballat des dels serveis de, juntament amb la, que continuarà vetllant per fer complir l'ordenança de civisme i de tinença responsable d'animals de companyia.La campanya vol fer incís en, una queixa reiterada d'alguns veïns i veïnes de la ciutat. Des de l'Ajuntament recorden que s'ha d'evitar que aquests animals de companyia orinin als parcs infantils i a les zones d'esbarjo, a les voreres, a les façanes i portals d'edificis, als locals comercials, al mobiliari urbà i als vehicles.En aquest sentit, des del consistori remarquen que "els orins embruten, degraden i oxiden la via pública, els edificis i el mobiliari urbà", afegeixen que també provoquen "males olors i insalubritat" i recomanen queLa nova campanya que impulsa l'Ajuntament de Manlleu proporciona informació als propietaris d'animals de companyia sobre què cal fer si tenim gossos. D'entrada, s'han d'i censar-los a l'Ajuntament. També cali respectar la senyalització dels parcs i jardins del municipi, així com aprofitar les zones d'esbarjo habilitades per aquests animals. El consistori posa l'accent en la, a més de la problemàtica causada pels orins.Com a novetat, i amb motiu de la demanda sorgida del, la campanya inclou també l'. Sota el lema A les zones rurals tampoc s'hi val, es donen indicacions de quins comportaments s'han d'adoptar fora del nucli urbà. En aquest sentit, la campanya recorda que cal portar el gos lligat a prop de granges i ramats, recollir els excrements i passar per caminstambé se suma a la crida pel civisme de la ciutadania. En aquest sentit, la setmana passada, des del compte de Twitter de Vic Ciutadania, es denunciava la problemàtica dels orins de gossos, en aquest cas, al carrer Cardona de la capital d'Osona.Ja fa temps que l'Ajuntament de Vic analitza els excrements per multar als propietaris que no els recullen, i ara, també. Tot i això, de moment, no està previst multar als propietaris, però sí que es vol conscienciar a la ciutadania de les afectacions d'aquestes conductes per la ciutat i les persones que hi viuen.