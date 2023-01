​Maria Gutiérrez es proclama campiona de la Copa Catalana de Ciclocròs

Aquest passat cap de setmana, i en el marc del Maria Gutiérrez, corredora del Vic ETB, s'ha proclamat campiona de la Copa Catalana d'aquesta modalitat , en la categoria Cadet.Ara ja només pensa en el Campionat d'Espanya , que se celebra també a la capital d'Osona els dies 13, 14 i 15 de gener, i a on la vigatana anirà convocada amb la selecció catalana de ciclisme.Gutiérrez hi competirà el dissabte 14 de gener a dos quarts de quatre de la tarda, i s'enfrontarà a cadets de tot el país. A més, si queda entre les 10 primeres posicions, ja serà tot un èxit, ja que la vigatana, de 14 anys,, fet que demana un plus d'exigència a la corredora osonenca.