Les reserves que no venen, un problema pels restaurants d'Osona per festes

Demanar una paga i senyal

Colles que reserven i després no es presenten al restaurant. Aquesta pràctica ési això preocupa i fa anar de corcoll molts establiments que “queden fotuts” perquè no omplen quan comptaven tenir ple fins a la bandera. La pràctica és cada vegada més habitual i això preocupa al sector.El problema és que, en dates assenyalades com caps de setmana o dies de festa de Nadal.en una de les opcions que acaben escollint a última hora, però no adverteixen a la resta de restaurants que no hi van o ho fan molt tard.Tot aixòi, molts cops, no acaben omplint l'espai, com li va passar a un establiment del centre de Vic en plena fira del Mercat Medieva l a la ciutat, on paradoxalment,On també s'hi han trobat és en un restaurant de Torelló que durant les festes tenia ple de reserves i en veure que no es presentava un grup important va decidir trucar al telèfon que van donar.Per tot plegat, des d'alguns establimentsLa idea és intentar evitar aquestes actituds i des del sector recorden que cobrar una paga i senyal petita no és millor que rebre els clients, però sí que ha de servir per evitar més casos de reserves que no venen.considera que el que s'hauria de fer seria demanar el número de targeta a través de la pàgina web i veu “molt correcte” carregar un import en cas que no es presenti la taula.Amb tot, Dinarès reconeix que hi ha molts establiments que tenen clients habituals que els pot incomodar, i per això pot entendre que hi hagi establiments reticents.i així assegurar-se que qui vingui tingui taula, si bé és un risc afegit de no omplir.De fet, cobrar. En Pep Capdevila té un restaurant a Torelló i reconeix que demanen el número de telèfon i fan un seguiment a través de WathsApp els dies previs, si no coneixen els clients.Amb tot,Tot i això, no veu malament demanar el número de targeta i recorda que "a ningú li estranya" que en establiments d'alt nivell exigeixin una paga i senyal o un preu mínim per comensal.