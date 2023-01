Veure els reis a Torelló i cap a la feina a Londres

A les set de la tarda, puntual tot i el tren de Rodalies que els portava,. A la plaça de l'Estació ja els esperava una comitiva per tal de començar la cavalcada que va portar a Ses Majestats a recórrer els principals carrers del poble. Com cada any, somriures, il·lusió, fanalets i desitjos per a la nit més màgica de l'any.Entre els centenars de nens quehi havia la Lia. Té dos anys i és la filla d'en Jordi i l'Ester, dos osonencs que han passat les festes de Nadal amb la família, abans de tornar aquest dissabte cap a Londres.Els dos van decidir anar al Regne Unit fa 10 anys on han pogut desenvolupar la seva carrera professional. Estan establerts a Londres on són especialment actius al casal català de la ciutat , a través del qual mantenen el contacte permanent amb Catalunya.A la capital anglesa viuen i treballen aquesta parella d'osonencs i allà hi va néixer la petita Lia fa dos anys, que això sí, ve a veure els Reis a Torelló.Expliquen que fa temps que per Nadal i també a l'estiu venen a passar uns dies de vacances amb la família,Això sí, tenen clar que les arrels mai es perden i la cavalcada "és sagrada" i més amb la petita Lia que la gaudeix com qui més.una filera de nens esperava per pujar a saludar-los. La Lia, juntament amb els seus pares, no s'ho va voler perdre i va explicar-li als Reis quins eren els regals que havia demanat, mentre assegurava haver estat bona tot l'any.A quarts de deu ja arribaven a la casa dels familiars on s'estan aquests dies.I Sí, hi eren. Aquest divendres la petita de casa ha pogut jugar amb tot el que els Reis li han portat.Demà dissabte, però, tocarà fer la maleta -amb tots els regals a dins-, després de tres setmanes de vacances a Osona. Fins que arribi l'estiu.