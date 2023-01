​Els Centres Cívics de Vic presenten la nova programació d'hivern 2023

Nou sistema d'inscripcions

Elshan presentat el nou programa d'activitats per aquest hivern 2023, que inclou els mesos de gener, febrer i març, i una gran varietat d'ofertes de tallers i monogràfics.El programa per aquest hivern 2023 als Centres Cívics de Vic inclouamb col·laboracions amb altres equipaments i amb altres iniciatives culturals de la ciutat. A més dels tallers i monogràfics, els centres cívics també acolliran activitats del programa Tardes joves i dues sessions d'estalvi energètic obertes a tota la ciutadania.Consulta aquí als Centres Cívics de Vic per aquest hivern 2023.De la programació trimestral en destaca el nou sistema d'inscripcions. El primer dia per apuntar-se a les activitats serà el, i elsper a les activitats dels diferents centres.Les inscripcions s'obriran totes el 9 de gener, però en horaris diferents. Ales podran fer en línia a partir a les nou del matí. Als'obriran a les deu del matí. Ala partir de les onze del matí. Alles inscripcions s'activaran a les dotze del migdia. Ala partir de les quatre de la tarda. Ala partir de les cinc de la tarda, i finalment, alles inscripcions s'obriran a les sis de la tarda.Les inscripcions també es podran fer de maneraa cada centre, i fins al dia abans de l'inici de cada taller o monogràfic.