​Desactivat l'avís per contaminació atmosfèrica a la plana de Vic

Elha desactivat aquest dijous al matí l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells de partícules PM10 , declarat dimarts, i que ha estat actiu durant dos dies consecutius a la zona de protecció especial (ZPE) de la conurbació de Barcelona i a la zona de qualitat de l'aire de la Plana de Vic.La decisió l'ha pres la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ja que no es continuen donant les condicions que van donar lloc a la seva activació perquèEn concret, els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) ien més d'una estació de la XVPCA. La previsió per aquest dijous dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics indica que tampoc se superarà aquest valor.