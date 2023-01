​Cavalcades de Reis 2023 a Osona: recorregut, horaris i totes les novetats

Cavalcada de Reis a Vic

Cavalcada de Reis a Manlleu

Cavalcada de Reis a Torelló

Cavalcada de Reis a Sant Julià de Vilatorta

Cavalcada de Reis a Tona

Cavalcada de Reis de Taradell

Cavalcada de Reis a Centelles

Cavalcada de Reis a Calldetenes

Cavalcada de Reis a Folgueroles

Cavalcada de Reis a Prats de Lluçanès

Cavalcada de Reis a Alpens

Cavalcada de Reis a Aiguafreda

Cavalcada de Reis a l'Esquirol

Cavalcada de Reis a Gurb

Cavalcada de Reis a Les Masies de Voltregà

Cavalcada de Reis a Masies de Roda

Cavalcada de Reis a Roda de Ter

Cavalcada de Reis a Sant Miquel de Balenyà

Cavalcada de Reis a Sant Quirze de Besora

Cavalcada de Reis a Sant Vicenç de Torelló

Cavalcada de Reis a Santa Eugènia de Berga

Cavalcada de Reis a Santa Eulàlia de Riuprimer

Cavalcada de Reis a Viladrau

Arriba la nit més màgica de l'any, la. Els carrers de pobles i ciutats d'arreu s'omplen de gom a gom per rebre a Ses Majestats amb il·lusió i alegria. La majoria de municipis d'Osona també organitzen les seves desfilades reials. Aquesta és, estar presents arreu en una mateixa nit.celebra enguany la seva 79a edició i es desenvoluparà amb total normalitat després d'uns anys marcada per les restriccions per la pandèmia. L'única novetat serà un petit canvi en el recorregut de la comitiva a causa de les obres que s'estan duent a terme en alguns carrers de la ciutat. Ses Majestats arribaran pel passeig de la Generalitat a les sis de la tarda, i està previst que entrin a la plaça Major de Vic pels volts de dos quarts de nou del vespre.La comitiva reial ja fa uns dies que han arribat a. Ho ha fet tot instal·lant-se al campament reial situat a, per on han passat petits i grans per entregar als patges reials les cartes plenes de desitjos.Ses Majestats desfilaran aquest 5 de gener pels carrers de la ciutat, una rua acompanyada de música pròpia, i que començarà a les set de la tarda al carrer Montseny. El punt final a la cavalcada de Reis 2023 a Manlleu serà a la Plaça Fra Bernadí, a on s'acabarà el recorregut i Ses Majestats seran rebuts amb focs artificials.Els Reis d'Orient arribaran aamb tren, com marca la tradició. Des d'allà, la comitiva reial iniciarà un recorregut per tot el municipi, passant pel carrer de Borgonyà, el carrer Indústria, el carrer Canigó, l'avinguda Generalitat, el carrer del Pont, el carrer Sant Miquel, i la plaça Nova, a on s'acabarà el recorregut i a on Ses Majestats dirigiran unes paraules als més menuts.Els Reis d'Orient arribaran aper la carretera de Vilalleons, amb tota la seva comitiva al capdavant de la desfilada. Seguidament, Ses Majestats desfilaran per l'avinguda Montserrat, la plaça U d'Octubre i el carrer Sant Roc. A partir d'aquí, els Reis continuaran la rua pel municipi a peu, i es dirigiran a l'ermita de Sant Roc per fer l'ofrena, com mana la tradició, al pessebre vivent. Després, Ses Majestats es dirigiran al Pavelló municipal per rebre a petits i grans.la cavalcada de Reis 2023 començarà a les vuit del vespre a l'església, i una hora més tard, a les nou, i després d'haver desfilat per tot el municipi, Ses Majestats arribaran a la sala La Canal per fer la tradicional recepció de la nit de Reis.Després d'uns anys amb restriccions per la pandèmia,recupera el format tradicional de la seva cavalcada de Reis, però enguany, s'hi afegeixen algunes novetats.En aquesta edició s'estrena recorregut: Ses Majestats arribaran a Taradell pel carrer de la Font a dos quarts de set de la tarda, i s'anunciarà la seva arribada amb les sirenes de l'antiga fàbrica de Vapor i de Can Costa. Es dirigiran al balcó de l'Ajuntament i seran rebuts per l'alcaldessa del municipi. Seguidament, es dirigiran a l'església per fer l'adoració, que en aquesta ocasió, estarà situada a l'exterior de l'edifici. Els Reis a Taradell continuaran el seu seguici pel municipi fins arriba a la rotonda de l'Atlàntida, seguiran pel carrer Vilademany, el carrer Batllia, el carrer de la Vila i fins a l'Ajuntament.A partir de dos quarts de cinc de la tarda, a la pista del Casal Francesc Macià de, ja hi haurà tots els regals que Ses Majestats hauran de repartir pel municipi al llarg de la nit més màgica de l'any. La cavalcada començarà a les sis de la tarda, i hi haurà un petit canvi en el recorregut original: els Reis d'Orient iniciaran la desfilada pel Passeig, seguiran pel carrer Socós, el carrer Sant Joan, el carrer Sant Jaume, el carrer Tarragona, el carrer Girona, el carrer Rodolf Batlle, el Sant Joan, i altre cop resseguiran el recorregut fins arriba al punt de sortida.Ses Majestats arribaran aper la carretera de Barcelona a dos quarts de vuit del vespre, i el final de la desfilada reial serà a davant de l'Ajuntament.els Reis d'Orient faran la rua pel centre del poble, a partir de dos quarts de set de la tarda.La comitiva reial entrarà aa partir de les sis de la tarda, per la banda de Lurdes, farà una desfilada per tot el municipi, i arribarà fins a l'església de Sant Vicenç.Els Reis d'Orient arribaran aquesta tarda del 5 de gener aper la carretera de Berga, en una desfilada que començarà a les set de la tarda.La cavalcada començarà a l'estació de tren de, i Ses Majestats i tota la seva comitiva es passejaran pels municipis, a partir de les sis de la tarda.A partir de dos quarts de sis de la tarda, els Reis d'Orient trepitjaran. Faran l'arribada pel carrer Major, a partir de les sis de la tarda, i seguiran pel carrer Sant Bartomeu i la plaça Nova, a on faran el tradicional parlament., la cavalcada començarà a les set de la tarda a la rotonda de Can Violí, seguint un recorregut que acabarà al Molí de l'Esperança.Els Reis sortiran de la plaça de Sant Jordi depels volts de tres quarts de sis de la tarda, i està previst que finalitzin la desfilada, juntament amb tota la seva comitiva, a la plaça del Santuari cap a tres quarts de set de la tarda.Ses Majestats hi arribaran per la carretera de Manlleu, passant seguidament pel barri Cases Noves, la sala Polivalent i fins a arribar a la plaça Montserrat., la cavalcada de Reis 2023 tindrà uns tempos més marcats. Ses Majestats arribaran a la Creu de Codines a dos quarts de set de la tarda, faran l'ofrena tradicional al naixement de la capella del Sòl del Pont pels volts de les set, i finalment, tothom podrà rebre a la comitiva reial a la Plaça Major a dos quarts de vuit del vespre.Els Reis d'Orient entraran apel carrer de l'Aguilar a tres quarts de sis de la tarda, i després d'un recorregut pel centre del municipi, arribaran a la plaça de l'Església, pels volts de les set de la tarda.L'inici de la cavalcada aserà des de la plaça Bisaura passats tres quarts de set de la tarda, i es dirigiran a l'Ajuntament per fer la tradicional recepció de la nit de Reis. Seguidament, es dirigiran a totes aquelles llars que hagin sol·licitat la seva presència, i iniciaran una rua pels carrers del municipi.hi haurà una llarga desfilada, que començarà pels Camps, seguirà pel carrer Nou, el carrer Major, i fins a l'Ajuntament. Després seguiran per la plaça Cal Ferrer fins a l'església per fer l'adoració. A continuació es dirigiran a l'avinguda del Castell i fins a la plaça Onze de Setembre.Però no s'acaba aquí, perquè Ses Majestats també visitaran la colònia de Borgonyà.La sortida de la cavalcada aserà a les set de la tarda del parc de l'Arumí, pels volts de les set de la tarda, i la comitiva reial arribarà a la plaça Major del municipi a les vuit del vespre.Inici de la cavalcada de Reis a dos quarts de set a l'avinguda Osona, i final de la rua a la plaça de l'Església amb la visita al pessebre vivent.Ses Majestats arribaran aa les set de la tarda per la carretera de Vic, i faran una desfilada per tot el municipi.