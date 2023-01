La Maria Gutiérrez té 14 anys, viu a Vic i, si tot va bé, aquest diumenge serà la nova campiona de la Copa Catalana de Ciclocròs en la categoria cadet. I un dels millors al·licients és aconseguir-ho a casa, davant de la gent que l'anima cada cap de setmana i amb el Vic ETB, el club de la seva vida i organitzador de l'acte. Si la Maria guanya o queda segona es proclamarà campiona, si no, dependrà de la posició de l'única rival que li pot prendre el títol.



Té clar que l'objectiu és guanyar el campionat i, tot i que es coneix el recorregut del circuit perfectament, sap que hi ha moltes circumstàncies paral·leles que poden jugar un paper determinant. Trencar la cadena, punxar una roda o, simplement, caure i lesionar-se.

Un èxit per Catalunya

La Maria és conscient queaprofitant que la setmana següent es disputa, per primera vegada, el campionat d'Espanya de l'especialitat a la capital d'Osona.Amb tot, la Maria té clar que el seu objectiu és vigilar la màxima rival. Si ho aconsegueix, serà campiona de ciclocròs de Catalunya, al costat de casa seva. “”, remarca.Si res no falla, abans de les 11 del matí la Maria estarà celebrant amb els amics i la família el seu primer gran èxit esportiu, tot i això és prudent i recorda que guanyar “serà molt difícil” i més La prova de la Copa Catalana és el preludi del que serà el plat estrella, la prova del Campionat d'Espanya de Ciclocròs que es farà el cap se setmana següent. Una prova amb els millors corredors d'arreu de l'estat i que suposa unEn aquest sentit, el regidor, assenyala que l'esdeveniment portarà molts aficionats del ciclisme, però ha animat als que no coneixen el ciclocròs a acostar-se a la ciutat a veure-ho.Qui també ha destacat l'èxit de poder celebrar el campionat de Ciclocròs a Catalunya ha estat la Federació de Ciclisme i que, finalment, van poder guanyar la candidatura del País Basc que competia directament amb la catalana.De fet, eli ha deixat clar que Catalunya és un “referent” en l'àmbit del ciclisme.