​Afectacions temporals a la mobilitat per la cavalcada de Reis a Vic

Prohibicions temporals de parada i d'aparcament

Passeig de la Generalitat

Carrer Hospital d'en Cloquer

Carrer de Francesc Maria Masferrer, Carrer Prats d'en Galliners

Rambla del Passeig

Rambla del Carme

Rambla Davallades

Rambla Hospital

Rambla Sant Domènec

Carrer Doctor Junyent

Carrer Mossèn Josep Gudiol

Carrer Jacint Verdaguer

Mapa de les afectacions temporals a la mobilitat a Vic a causa de la cavalcada de Reis 2023. Foto: Aj. Vic

Afectacions a les línies de transport urbanes i interurbanes

Arriba la nit més màgica de l'any, la. Lacelebra enguany la seva 79a edició i es desenvoluparà amb total normalitat després d'uns anys marcada per les restriccions per la pandèmia. L'única novetat seràa causa de les obres que s'estan duent a terme en alguns carrers de la ciutat.Ses Majestats arribaran a la capital d'Osona a les sis de la tarda d'aquest dijous 5 de gener, i ho faran pel passeig de la Generalitat. Aquest fet comportarà algunesEn concret, des de l'informen que, a partir de les quatre de la tarda, i fins que s'acabi la cavalcada, no es podrà accedir amb vehicle al Passeig de la Generalitat des de la sortida Vic Sud. A partir de dos quarts de sis de la tarda, i també fins al final de la rua,, ni tampoc pels carrers que hi donen accés. La fi de les restriccions, segons informa el consistori, es faran en funció del pas de la comitiva.A partir de les dues del migdia del dijous 5 de gener,, ni en alguns carrers adjacents, punts que estran degudament senyalitzats.Carrers ondurant la tarda del 5 de gener:L'últimque circularà aquest dijous 5 de gener, arribarà a l'estació d'autobusos de Vic a tres quarts de cinc de la tarda.Pel que fa a, a partir de les quatre de la tarda, les parades de la Ponzella i del Pont del Blanqueig quedaran