​Activat un avís preventiu de contaminació a la Plana de Vic per l'arribada de pols africana

⚠️ Avís per nivells moderats de contaminació per PM10 a la zona de protecció especial (ZPE) i la plana de Vic.



Més ℹ️: https://t.co/6uFvCKeNAH#AirenetCAT #XarxAire #QualitatAire #EpisodiContaminació pic.twitter.com/CQbNNa2w33 — Acció Climàtica (@accioclimatica) January 3, 2023

Elha activat un avís preventiu perper nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a lai a la conurbació de Barcelona. Les estacions de la xarxa de vigilància van detectar aquest dilluns un augment important de partícules per l'arribada deAquest avís comporta indicar en els panells de les principals carreteres que el nivell de contaminació és elevat i demanar a la ciutadania que prioritzi elTambé suggereixnotificar a les activitats industrials, obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols previstos en aquests casos i recomanar als municipis que aturin o redueixin les obres amb materials pulverulents.L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, i s'activa per, que s'afegeixen als que hi ha a l'atmosfera per motius naturals.Aquest dillunsa la Zona de Qualitat de l'Aire de la plana de Vic. La previsió a 24 hores és que la intrusió de pols africana persisteixi i que els nivells es mantinguin elevats a tot el territori.Els municipis de lasón Balenyà, Calldetenes, Centelles, Collsuspina, Folgueroles, Gurb, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Malla, Manlleu, Montesquiu, Muntanyola, Orís, Roda de Ter, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Taradell, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Torelló, Vic i Vidrà.Els municipis de lasón Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles.