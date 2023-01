Preocupació entre l'hostaleria osonenca pel degoteig de traspassos de restaurants

Molt bona campanya

Preocupació entre l'hostaleria osonenca pel. Des del sector han detectat un increment dels establiments que demanen assessorament per vendre el negoci, malgrat que es troba en un “molt bon moment” des d'un punt de vista de facturació. De fet, la situaciói recomanacions per part de la Generalitat.En aquest sentit, des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria del Moianès i Osona assenyalen que la pandèmiaals propietaris que tot i això van aguantar. De fet, des de l'entitat no van notar un increment de les peticions per traspassar el restaurant fa un any, un fet que contrasta amb el que passa actualment.Per això, el gerent de l'ens,, explica que estan estudiant-ho, però creu que hi ha diversos factors que hi influeixen. Un d'ells, explica Dinarès, ési que ha provocat que els establiments hagin hagut de reduir l'horari o fins i tot, tancar alguns dies concrets.A això, cal sumar-hi el fet l'increment dels preus de l'energia i dels aliments provoca incertesa entre el sector que ja va quedar especialment castigat arran de les restriccions imposades per la pandèmia i queAmb tot, Dinerès explica que. En aquest sentit, bona part dels restaurants de la comarca han vist com ja tenien tot l'espai reservat en dies concrets de festa i ho han complementat amb bones ocupacions la resta de dies.Això, malgrat que hi ha hagut un lleuger increment de preus en els menús en bona part dels establiments per l'increment de preus de l'energia i de les matèries primeres. Dinerès assenyala queI és que val a dir que les-on ja solien ser bones llevat del temps de pandèmia- sinó també durant l'estiu on hi va haver una bona resposta dels clients.