​Detenen dos homes per robar en un pis de Vic

Elsvan detenir dos homes de 36 i 21 anys com a presumptes autors d'un delicte dea l'interior d'un domicili de Vic.Els fets es van donar el passat dissabte 31 de desembre pels volts de les vuit del vespre, quan un veí de Vic va detectar, a través d'una, que dues persones estaven a l'interior de casa seva.Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar a l'escala de l'edifici a, i que no sabien com explicar als Mossos la seva presència en el bloc. Davant d'això, els agents van procedir a la detenció dels dos homes com a presumptes autors d'un robatori amb força.L'1 de gener van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de la, el qual va decretar el seu ingrés a presó.