​Primer dia amb súpers oberts amb la rebaixa de l'IVA en vigor

La rebaixa de l'IVA es mantindrà fins al 30 de juny o fins que la inflació caigui per sota del 5,5%

El preu del pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura i els llegums ha deixat d'estar gravat amb un IVA superreduït del 4%. Així, des de l'1 de gener i fins al 30 de juny, els anomenatshan passat a costar un 4% menys, malgrat que no deixen d'estar subjectes als augments propis del cost de producció. Es tracta de la mesura més destacada del paquet anticrisi que va aprovar el Consell de Ministres dimarts passat. "El temps de reacció ha sigut molt curt", ha dit a l'el cap d'operacions de Bonpreu,, qui també ha destacat que no preveuen que afecti el consum. Aquest dilluns, primer dia amb súpers oberts, un cartell a l'entrada anunciava als clients una mesura que afecta centenars de referències., ha assenyalat Sabartes. Des de l'aparició al BOE del nou paquet anticrisi, el grup ha hagut d'adaptar tota la seva sistemàtica per tenir els nous preus aplicats, tant al lineal com el seu reflex en el tiquet de compra.Amb el canvi, articles comhan passat del 4% d'IVA al 0%. Per la seva banda, l'oli i la pasta s'ha rebaixat del 10% al 5%. L'IVA del 10% s'aplica a tota la resta de productes d'alimentació. En queden excloses les begudes amb sucres i edulcorants i les alcohòliques, que tributen el 21%, el tipus general.El responsable d'operacions de Bonpreu ha explicat que. "La gent té molt clar el que compra. Si algú habitualment compra un quilo de pebrots o de carabassó, no en comprarà més perquè l'IVA estigui al 0%", ha assenyalat Sabartes.Sobre les demandes d'alguns sectors de la necessitat d'incloure la carn i el peix a la llista d'aliments de primera necessitat, Sabartres ha dit que es tracta d'una decisió que no els competeix com a operadors. "Es tracta d'una decisió política, nosaltres apliquem l'IVA corresponent que ens indica el govern en cada moment", ha destacat.La rebaixa de l'IVA es mantindrà fins al 30 de juny o bé fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%, segons l'anunci del govern espanyol. Si el preu cau per sota d'aquesta taxa es recuperaria el tipus impositiu habitual de l'IVA en els aliments on s'hagués eliminat o rebaixat. El canvi, en cas que s'assoleixi uninferior a aquesta taxa, serà efectiu a partir del dia 1 del mes següent a la publicació de les dades.Totes les mesures que va aprovar el govern en elque també incloïa entre d'altres un nou xec alimentari de 200 euros per a rendes de menys de 27.000 euros anuals- sumen 10.000 MEUR, la qual cosa eleva a 45.000 MEUR la inversió feta pel govern espanyol per respondre a l'impacte de la guerra d'Ucraïna. En total s'han aprovat ja sis paquets de mesures des del març del 2022.